Galatasaray, Eboue'nin doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcularından Emmanuel Eboue'nin doğum gününü kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Eboue'nin doğum gününü kutladı
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04 Haziran 2020 14:45
Galatasaray Kulübü, eski futbolcularından Emmanuel Eboue'nin doğum gününü kutladı. 

Kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, 37 yaşına giren Fildişi Sahilli futbolcunun bir maçta çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafına da yer verilerek "İyi ki doğdun Emmanuel Eboue." ifadesi kullanıldı.

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