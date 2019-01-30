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Galatasaray, DVTK deplasmanına çıkıyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 31 Ocak Perşembe günü DVTK ile karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Galatasaray, DVTK deplasmanına çıkıyor
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30 Ocak 2019 09:28
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 31 Ocak Perşembe akşamı deplasmanda Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.

Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Miskolc kentinde DVTK'ye konuk olacak.

Generali Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan turun ilk maçını Galatasaray 77-76 kazanmıştı.

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda 8'li final etabına yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 2 ve üstü farklı mağlubiyet durumunda ise organizasyona veda edecek.

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