Galatasaray durmuyor! Rota Alexis Sanchez!

Lucas Torreira ve Dries Mertens ile anlaşan Galatasaray, bir dünya yıldızını daha bitirmek üzere...



SANCHEZ DE GÖÜŞMELER OLUMLU



Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez için yeniden devreye girdi.



Galatasaray, Şilili yıldız ile görüşmelerini sürdürürken, transferin şu an için olumlu ilerlediği belirtildi.



GALATASARAY ISRARCI



Sarı kırmızılıların, Inter'den ayrılacak olan Şilili futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.



Sanchez'in menajeriyle masaya oturan Galatasaray'ın bu transferi de olumlu neticelendirmeye yakın olduğu belirtildi.





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