Milli takımlar için verilen arayı verimli geçirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, bu dönemde duran top çalışması üzerine de yoğunlaşacak.



Aslan, sezon başından bu yana kullandığı 97 korner atışında henüz gol bulamadı. Teknik heyet, takımın duran toplardaki bu eksikliğini gidermeye çalışacak. Korner, serbest vuruş gibi duran topları kullanacak olan isimlere özel idmanlar yaptırılacak.



Ayrıca diğer futbolculara ceza sahası içerisinde nasıl konumlanmaları gerektiği gösterilecek.



