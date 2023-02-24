Galatasaray dünya ikincisi oldu!

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz ay Twitter'da 12.8 milyon etkileşim alarak Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Cim Bom, 10. basamakta kendisine yer bulan F.Bahçe'yi ise ikiye katladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray dünya ikincisi oldu!
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24 Şubat 2023 09:19
2023 yılının ilk ayında Twitter'a Galatasaray damga vurdu...

Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında 12 milyon 800 bin etkileşim alarak dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Zirvede ise; 14 milyon 600 bin etkileşimle İspanyol devi Barcelona bulunuyor...

Listenin üçüncü basamağında da Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr yer alıyor. Suudi ekibi, ocak ayında 12 milyon 500 bin erişime ulaştı. Fenerbahçe, 10., Beşiktaş ise 15. sırada yer aldı.

Galatasaray, 5 milyon 350 bin etkileşim alan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ikiye, Beşiktaş'ı ise 4'e katladı. Listede İspanyol devi Real Madrid, 10 milyon 400 binle 4. sırada, İngiliz ekibi Manchester United ise 9 milyon 20 bin erişimle 5. sırada kendisine yer buldu.

PSG 11, M.City ise 12. basamakta yer aldı. NBA temsilcisi Los Angeles Lakers ise; 2 milyon 750 bin etkileşimle 17. basamakta kendisine yer buldu. Listeye İtalyan, Alman ve Portekiz takımları ise giremedi. 

 
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