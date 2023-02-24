Galatasaray dünya ikincisi oldu!

2023 yılının ilk ayında Twitter'a Galatasaray damga vurdu...Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında 12 milyon 800 bin etkileşim alarak dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Zirvede ise; 14 milyon 600 bin etkileşimle İspanyol devi Barcelona bulunuyor...Listenin üçüncü basamağında da Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr yer alıyor. Suudi ekibi, ocak ayında 12 milyon 500 bin erişime ulaştı. Fenerbahçe, 10., Beşiktaş ise 15. sırada yer aldı.Galatasaray, 5 milyon 350 bin etkileşim alan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ikiye, Beşiktaş'ı ise 4'e katladı. Listede İspanyol devi Real Madrid, 10 milyon 400 binle 4. sırada, İngiliz ekibi Manchester United ise 9 milyon 20 bin erişimle 5. sırada kendisine yer buldu.PSG 11, M.City ise 12. basamakta yer aldı. NBA temsilcisi Los Angeles Lakers ise; 2 milyon 750 bin etkileşimle 17. basamakta kendisine yer buldu. Listeye İtalyan, Alman ve Portekiz takımları ise giremedi.