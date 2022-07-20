Galatasaray, Dubois'i açıkladı!

4 YILLIK SÖZLEŞME

Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Duois ile her konuda anlaştı ve açıklamayı yaptı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Dubois ile görüşmelere başlandığı belirtildi. İşte Galatasaray'ın açıklaması:Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak. Fransız oyuncu, bugünve kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak.13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.