Galatasaray, Dortmund'un genç yıldızını alıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, Dortmund'un genç yıldızını alıyor
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03 Eylül 2023 14:27
Transfer çalışmalarına son hız devam eden Galatasaray, bonservisi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te olan Eyüp Aydın'ın ardından Borussia Dortmund'da forma giyen Gökdeniz Gürpüz ile de anlaşma sağlandı. 



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



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