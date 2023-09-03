Galatasaray, Dortmund'un genç yıldızını alıyor

Transfer çalışmalarına son hız devam eden, bonservisi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te olanardından Borussia Dortmund'da forma giyenile de anlaşma sağlandı.Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcu ilesözleşme imzaladı. Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.