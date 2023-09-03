Galatasaray, Dortmund'un genç yıldızını alıyor

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Galatasaray, bonservisi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te olan Eyüp Aydın'ın ardından Borussia Dortmund'da forma giyen Gökdeniz Gürpüz ile de anlaşma sağlandı.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.