''Galatasaray, Dortmund gibi oynadı''

Red Bull Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ve takım kaptanı Diego Demme, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından konuştular.
Teknik Direktör Ralf Rangnick, oyundan memnun kaldığını belirtirken ''Devre arasında çok sıkı çalıştık. Ne kadar çalıştığımızı ilk yarıdaki futbolumuzdan görebilirsiniz. Skoru 2-0 yapma fırsatları da yakaladık ama kullanamadık. Devre arasından sonra yorulduk ama yine de iyi oynadığımızı söyleyebilirim.'' dedi.
''DORTMUND GİBİYDİLER AMA...''
Leipzig kaptanı Diego Demme ise ''İyi bir maçtı. Fiziksel olarak iyiydik. Maç içinde Bundesliga'da yapmayacağımız hataları yaptık. Devre arasında bunlar normaldir. Galatasaray, Borussia Dortmund gibi oynadı. Ama Dortmund'un hücum hattı daha hızlı, 10 numarası daha hızlı, defans dörtlüsü de daha hızlı.'' diye konuştu.
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Teknik Direktör Ralf Rangnick, oyundan memnun kaldığını belirtirken ''Devre arasında çok sıkı çalıştık. Ne kadar çalıştığımızı ilk yarıdaki futbolumuzdan görebilirsiniz. Skoru 2-0 yapma fırsatları da yakaladık ama kullanamadık. Devre arasından sonra yorulduk ama yine de iyi oynadığımızı söyleyebilirim.'' dedi.
''DORTMUND GİBİYDİLER AMA...''
Leipzig kaptanı Diego Demme ise ''İyi bir maçtı. Fiziksel olarak iyiydik. Maç içinde Bundesliga'da yapmayacağımız hataları yaptık. Devre arasında bunlar normaldir. Galatasaray, Borussia Dortmund gibi oynadı. Ama Dortmund'un hücum hattı daha hızlı, 10 numarası daha hızlı, defans dörtlüsü de daha hızlı.'' diye konuştu.
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