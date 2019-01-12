  •  
    "G.Saray = Dortmund; aynı şekilde oynuyorlar"
  •  
    Beşiktaş'a yine Sambacı "Kiralık teklif yapıldı..."
  •  
    G.Saray için İstanbul'a geldi mi? O paylaşım...
  •  
    Günün FLAŞ transferi; 16 milyon euroya gitti!
  •  
    F.Bahçe yeni 8'i buldu! 'GOL ve ASİST makinesi'

''Galatasaray, Dortmund gibi oynadı''

Hazırlık maçında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Red Bull Leipzig cephesinden maç sonunda övgü dolu sözler geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Galatasaray, Dortmund gibi oynadı''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 21:12
Red Bull Leipzig Teknik Direktörü Ralf Rangnick ve takım kaptanı Diego Demme, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından konuştular.

Teknik Direktör Ralf Rangnick, oyundan memnun kaldığını belirtirken ''Devre arasında çok sıkı çalıştık. Ne kadar çalıştığımızı ilk yarıdaki futbolumuzdan görebilirsiniz. Skoru 2-0 yapma fırsatları da yakaladık ama kullanamadık. Devre arasından sonra yorulduk ama yine de iyi oynadığımızı söyleyebilirim.'' dedi.

''DORTMUND GİBİYDİLER AMA...''

Leipzig kaptanı Diego Demme ise ''İyi bir maçtı. Fiziksel olarak iyiydik. Maç içinde Bundesliga'da yapmayacağımız hataları yaptık. Devre arasında bunlar normaldir. Galatasaray, Borussia Dortmund gibi oynadı. Ama Dortmund'un hücum hattı daha hızlı, 10 numarası daha hızlı, defans dörtlüsü de daha hızlı.'' diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için