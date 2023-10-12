Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma: "Güvenlik çağırın"

Galatasaray Divan Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ile üyelerden Hayri Kozak'ın yaşadığı tartışma dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma: 'Güvenlik çağırın'
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12 Ekim 2023 14:45
Galatasaray'ın önceki günkü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda önde gelen üyelerden Hayri Kozak fırtınası esti.

Sarı-kırmızılı yönetimlere yaptığı sert muhalefet ile tanınan Kozak'ın hedefinde dün Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur vardı. Bir arada da Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile tartışma yaşadı. Hayri Kozak, konuşmasının sonunda ise "Kusura bakmayın ortalığı biraz karıştırdım ama çok monoton bir toplantı oluyordu" ifadesini kullandı.

İŞTE HAYRİ KOZAK'IN SÖZLERİ VE YANITLAR:

KOZAK: Kemerburgaz'a gittim, beni içeri sokmadılar.

ÖZBEK: Keşke bana gelseydin...

KOZAK: Başkan da olsanız konuşmama müdahale etmeyin lütfen.

KOZAK: Sayın Erden Timur, 'Gelir rekoru kırdık' diyor. Gelir nerede? Para nerede? Üstüne teminat 19 ve 13 milyonluk...

ÖZBEK: Doğru bilgi verin. 'Teminat' diye bir şey yok.

KOZAK: Şeker kardeşim!

DERKAN: Şeker kardeşim değil.

KOZAK: Şeker başkan!

DERKAN: Sayın Kozak lütfen toparlayabilir misiniz?

KOZAK: Hayır güvenliği çağırın. Beni disipline verin.



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