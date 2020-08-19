Galatasaray Divan Kurulu 22 Ağustos'ta

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 22 Ağustos'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray Divan Kurulu 22 Ağustos'ta
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19 Ağustos 2020 14:04
Galatasaray Kulübünün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısının 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.

Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler ile ertelenen olağan yıllık genel kurul toplantısının yapılabilme imkanlarının yanı sıra kulübü ilgilendiren güncel konular görüşülecek.

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