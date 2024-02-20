Galatasaray dış sahada jet gibi!

GALATASARAY HABERLERİ: Trabzon'da 13'te perdeyi açan Galatasaray 5-1 kazanırken, Samsun'da 11'de 1-0'ı buldu. Ankaragücü'ne karşı da rakip ne olduğunu anlamadan skor 14. dakikada 2-0'a geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray dış sahada jet gibi!
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20 Şubat 2024 13:34
Bu sezon tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Galatasaray en son Sivas'ta 2 puan bırakırken sonrasında bambaşka bir kimliğe büründü. Öyle ki sarı kırmızılılar dış sahada oynadığı son 3 maçın tamamını kazanırken bu karşılaşmalarda ilk 15 dakikada attığı gollerle rakipleri yıkıp sonuca gitmeyi başardı.

3 DEPLASMANDA 10 GOL

Trabzon'da 13'te perdeyi açan Cimbom sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Samsun deplasmanında Aslan 11. dakikada 1-0'ı bulurken maçı 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne karşı da rakip ne olduğunu anlamadan skor 14. dakikada 2-0'a gelirken mücadele 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. 

 
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