Galatasaray Dinamo Bükreş'le hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarına bu ay içinde başlayacak olan Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



Dinamo Bükreş Sportif Direktrü Mario Nicolae, Galatasaray ile sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini ve maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacağını ifade etti. İki takımın karşı karşıya geleceği maçın 27 Haziran'da oynanması planlanıyor.



Rumen ekibi Dinamo Bükreş bir süredir Antalya'nın yüksek kesimlerinde kamp yapıyordu.



