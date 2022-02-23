Galatasaray Diawara için yeniden atakta!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek isterken kaynak yaratmak adına da takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında gösterilen Amadou Diawara için Galatasaray 'ın devam eden ilgisinden bahsedilmekte...



Amadou Diawara, son olarak geride kalan ara transfer dönemi de dahil olmak üzere birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Il Calcio Magazine'in haberine göre Galatasaray'ın Amadou Diawara için ilgisi sürüyor.



Diawara'nın Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2024'e kadar sürüyor olsa da Gineli oyuncunun ayrılığına sıcak bakılıyor. Nitekim Diawara ile Serie A ekipleri Cagliari ve Sampdoria'nın da ilgilendikleri belirtilmekte.



Şartlar belli oldu!



Roma'nın kaynak yaratma çabasına rağmen Diawara için satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmaya da sıcak baktığı ifade edilmekte. 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş olsa da 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasına da onay verileceği aktarılıyor.



Sensibile devreye girebilir



Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile, Amadou Diawara transferi konusunda devreye girebilir. İtalyan spor adamı, Roma'da iki ayrı dönemde scout olarak görev almıştı. Son olarak 2018-19 sezonunda Roma'da scout olarak çalışmıştı ki Amadou Diawara da 2018-19 sezonunun sonunda Napoli'den transfer edilmişti.





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