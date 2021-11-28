Galatasaray, Diagne'ye güveniyor

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Marsilya maçı performansı ile formayı kaptı. Senegalli golcü, Yeni Malatyaspor karşısında da ilk 11'de olacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Diagne'ye güveniyor
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28 Kasım 2021 13:17
Bu sezon ileri uçta bir türlü istikrar sağlayamayan Galatasaray'ın birinci golcüsü Mbaye Diagne olarak belirlendi.

Marsilya maçında gol atmasa da takım arkadaşlarını pozisyonlara sokan, direnci ile rakip savunmayı zorlayıp açıklar yaratan Diagne'nin performansından teknik direktörü Fatih Terim memnun kaldı.

Senegalli forvet bugün Yeni Malatya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacak. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ise yedek soyunacak. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre kulübedeki iki oyuncu ile hamle yapacak.


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