Galatasaray, Diagne için teklif bekliyor

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Brom'da geçiren Mbaye Diagne, Ada'da dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray 'da Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan ve transfer bütçesi yaratmak adına satışına sıcak bakılan Senegalli golcü için yönetim minimum 6 milyon Euro'luk bir teklif bekliyor.



Diagne'nin menajerinin de İngiliz kulüpleriyle temas halinde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılar 13 milyon euro bonservis ödediği Diagne'den gelir elde ederek transferler için de kaynak oluşturmayı planlıyor



Diagne geçtiğimiz sezon West Brom formasıyla 16 maça çıkarken 3 gol 2 asist kaydetti.



