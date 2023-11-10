Galatasaray, Devler Ligi'ndeki mücadelesiyle parmak ısırttı!

Türkıye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Bayern Münih ile oynadığı iki maçta da örnek ve alkış alan bir mücadele ortaya koydu. Rakibine yenilmesine karşın Aslan, oyunuyla gurur verici bir tablo sergiledi.
İKİ MAÇ DA RAKİBİNE EZİLMEDİ
Güçlü rakibine karşı iki maçta da ezilmeyen Cimbom içeride 3-1, Almanya'da da 2-1 kaybetti. Ancak; her iki maça bakıldığında 180 dakikanın 130 dakikasını Aslan berabere geçti ve sadece 50 dakika yenik oynadı. Bayern maçlarında 26 şut atan Sarı- Kırmızılılar, 8 de net gol pozisyonuna girdi. Rakibinden 5 gol yiyip, 2 gol atan Galatasaray, 3.34 gibi yüksek bir gol beklentisi oranına da ulaştı. Okan Buruk'un cesur futbolu, taraftarlara da umut verdi.
ALMANLAR DA ÖVGÜ YAĞDIRDI
Allianz Arena'daki mücadele, Alman basınında geniş yer tuttu. Bild, "Bayern Münih'te mega endişeler var. Galatasaray taraftarları nedeniyle Bayern sanki deplasmanda gibiydi. Tuchel ve Bayern'i Kane kurtardı" yorumunu yaparken, Sport1 ise "Bayern, G.Saray karşısında uzun süre zorlandı. Kane ile kurtuldu" ifadesine yer verdi.
5 KİŞİYLE BASKI
Bayern Münih maçında Galatasaraylı futbolcular üstün bir mücadele ortaya koydu. 73. dakika olmasına karşın Sarı-Kırmızılı futbolcuların 5 kişiyle rakip yarı alanda baskı yapması dikkati çekti. Hücuma katılıp baskı yapan isimlerden birinin stoper mevkisinde oynayan Abdülkerim Bardakcı'nın olması da alkış aldı.
İKİ MAÇ DA RAKİBİNE EZİLMEDİ
Güçlü rakibine karşı iki maçta da ezilmeyen Cimbom içeride 3-1, Almanya'da da 2-1 kaybetti. Ancak; her iki maça bakıldığında 180 dakikanın 130 dakikasını Aslan berabere geçti ve sadece 50 dakika yenik oynadı. Bayern maçlarında 26 şut atan Sarı- Kırmızılılar, 8 de net gol pozisyonuna girdi. Rakibinden 5 gol yiyip, 2 gol atan Galatasaray, 3.34 gibi yüksek bir gol beklentisi oranına da ulaştı. Okan Buruk'un cesur futbolu, taraftarlara da umut verdi.
ALMANLAR DA ÖVGÜ YAĞDIRDI
Allianz Arena'daki mücadele, Alman basınında geniş yer tuttu. Bild, "Bayern Münih'te mega endişeler var. Galatasaray taraftarları nedeniyle Bayern sanki deplasmanda gibiydi. Tuchel ve Bayern'i Kane kurtardı" yorumunu yaparken, Sport1 ise "Bayern, G.Saray karşısında uzun süre zorlandı. Kane ile kurtuldu" ifadesine yer verdi.
5 KİŞİYLE BASKI
Bayern Münih maçında Galatasaraylı futbolcular üstün bir mücadele ortaya koydu. 73. dakika olmasına karşın Sarı-Kırmızılı futbolcuların 5 kişiyle rakip yarı alanda baskı yapması dikkati çekti. Hücuma katılıp baskı yapan isimlerden birinin stoper mevkisinde oynayan Abdülkerim Bardakcı'nın olması da alkış aldı.