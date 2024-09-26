Galatasaray, Devler Ligi'nde ilki başardı!

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

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Galatasaray, Devler Ligi'nde ilki başardı!
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25 Eylül 2024 21:42
Son güncelleme 26 Eylül 2024 01:48
Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.

İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.

Sarı kırmızılılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takım oldu.

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