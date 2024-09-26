Galatasaray, Devler Ligi'nde ilki başardı!

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.
İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.
Sarı kırmızılılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takım oldu.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.
İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.
Sarı kırmızılılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takım oldu.