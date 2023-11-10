Galatasaray, Devler Ligi'nde City'i takip ediyor!

Galatasaray, en çok pozisyon bulan (16) üçüncü takım durumunda. Ancak Cimbom, yakaladığı 11 girişimden gol sevinci çıkartamazken bu alanda en kötü ikinci ekibi olarak kayıtlara geçti. İcardi 6, Kerem ise 4 kez net fırsattan yararlanamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Devler Ligi'nde City'i takip ediyor!
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10 Kasım 2023 09:46
Alman devi Bayern Münih karşısında iki maçta da sayısız fırsat kaçırıp saçbaş yolduran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin toplamda en çok net pozisyon yakalayan üçüncü takımı (16) oldu. Ancak bulduklarını sonuca yansıtamayan sarı-kırmızılılar, bu alanda en kötü ikinci takım olarak kayıtlara geçti.

Kaptan Fernando Muslera'nın kalesinde devleşmesine rağmen Bayern Münih'e son 10 dakikada teslim olan Galatasaray, Avrupa'daki 10 maçlık dış saha yenilmezlik serisini de (5G-5B) Almanya'da bıraktı. Cimbom'un son vuruşlardaki eksikleri, İcardi devreye giremediğinde çok daha fazla görülüyor.

MANCHESTER CİTY'Yİ TAKİPTE!

Okan Buruk'un talebeleri, Düşler Sahnesi'nin Manchester City (24) ve Bayern Münih'in (18) ardından 16 kezle en çok şans yakalayan takımı olarak yoluna devam ederken kaçırdığı 11 gol pozisyonuyla bu alanda İngiliz ekibi M.City'nin (18) ardından en kötü ikinci ekibi olarak kayıtlara geçti.

Geçen sezon lig şampiyonluğunun mimarları olan Arjantinli santrfor İcardi 6 defa, partneri Kerem Aktürkoğlu da 4 kez çimleri dövdü. Golü VAR'dan dönen Lucas Torreira da 1 girişiminden yararlanamadı. 

 
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