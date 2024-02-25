Galatasaray devler ile yarışa girdi: Abdelhamid Ait Boudlal

Galatasaray, 17 yaşındaki Faslı futbolcu Abdelhamid Ait Boudlal için dünya devleri ile yarışa girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray devler ile yarışa girdi: Abdelhamid Ait Boudlal
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25 Şubat 2024 13:11
Galatasaray, gelecek vaat eden 17 yaşındaki bir oyuncuyu gözüne kestirdi.

Fas basınında yer alan habere göre; Cim-Bom, Fas U17 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Abdelhamid Ait Boudlal ile yakından ilgileniyor. Geleceğin yıldızları aralarında gösterilen oyuncu için birçok Avrupa devi de devrede.

Liverpool, Sevilla, Ajax, Braga, Strasbourg, Kopenhag'ın da istediği 1.90 boyundaki oyuncu için yakın zamanda temaslar başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, hızlı davranarak bu transferde mutlu sonu hedefliyor.

Abdelhamid ise Liverpool'a daha sıcak bakıyor. Sağ ayaklı oyuncu şu anda Muhammed VI Futbol Akademisi'nde bulunuyor. Akademi, ülkede umut vaat etmesi ve çok yönlü çalışmaları ile biliniyor.
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