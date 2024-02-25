Galatasaray devler ile yarışa girdi: Abdelhamid Ait Boudlal

Galatasaray, gelecek vaat eden 17 yaşındaki bir oyuncuyu gözüne kestirdi.
Fas basınında yer alan habere göre; Cim-Bom, Fas U17 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Abdelhamid Ait Boudlal ile yakından ilgileniyor. Geleceğin yıldızları aralarında gösterilen oyuncu için birçok Avrupa devi de devrede.
Liverpool, Sevilla, Ajax, Braga, Strasbourg, Kopenhag'ın da istediği 1.90 boyundaki oyuncu için yakın zamanda temaslar başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, hızlı davranarak bu transferde mutlu sonu hedefliyor.
Abdelhamid ise Liverpool'a daha sıcak bakıyor. Sağ ayaklı oyuncu şu anda Muhammed VI Futbol Akademisi'nde bulunuyor. Akademi, ülkede umut vaat etmesi ve çok yönlü çalışmaları ile biliniyor.
Fas basınında yer alan habere göre; Cim-Bom, Fas U17 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Abdelhamid Ait Boudlal ile yakından ilgileniyor. Geleceğin yıldızları aralarında gösterilen oyuncu için birçok Avrupa devi de devrede.
Liverpool, Sevilla, Ajax, Braga, Strasbourg, Kopenhag'ın da istediği 1.90 boyundaki oyuncu için yakın zamanda temaslar başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, hızlı davranarak bu transferde mutlu sonu hedefliyor.
Abdelhamid ise Liverpool'a daha sıcak bakıyor. Sağ ayaklı oyuncu şu anda Muhammed VI Futbol Akademisi'nde bulunuyor. Akademi, ülkede umut vaat etmesi ve çok yönlü çalışmaları ile biliniyor.
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