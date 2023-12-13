Galatasaray dev geliri kaçırdı!

Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve önemli miktarda para ödülü şansını da kaçırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Galatasaray dev geliri kaçırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 01:58
Son güncelleme 13 Aralık 2023 02:29
Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery