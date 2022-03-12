Galatasaray, derbiye İzmir'de hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, derbiye İzmir'de hazırlanıyor
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12 Mart 2022 16:53
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Barcelona ile karşılaştıktan sonra İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelmeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Göztepe'nin Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, salondaki egzersizlerle başlayan antrenmanın daha sonra sahadaki ısınma hareketleri ve çeşitli koşu çalışmaları ile devam ettiği belirtildi.

İdmanın farklı istasyonlarda beceri çalışmalarıyla tamamlandığı bildirildi.

Galatasaray'ın 13 Mart Pazar günü sabah İzmir'de yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gideceği kaydedildi.

 
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