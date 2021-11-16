Galatasaray derbisinin kaderi Berke Özer'in elinde

Ezeli rakibi Galatasaray karşısında kritik bir derbiye çıkacak Fenerbahçe'de tüm gözler kaleci Berke Özer'e çevrildi. İlk kez böylesine büyük bir maçta eldivenleri takacak genç file bekçisi için kritik bir mücadele olacak.21 Kasım Pazar akşamı oynanacak derbide tribünlerin de yüzde 100 kapasiteyle açılacak olması da gözlerden kaçmıyor. NEF Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde yüksek atmosferde bir maç oynanması bekleniyor. Bu nedenle Berke Özer'in taktik açıdan olduğu kadar mental anlamda da hazır olması gerekiyor.Belindeki ağrılar nedeniyle milli takıma gitmeyen 21 yaşındaki kaleci sıkı bir şekilde derbiye hazırlanacak. Altay'ın yokluğunda eldivenleri devralan sarı-lacivertli eldiven, kritik 90 dakikada takımının en önemli isimlerinden biri olacak.Burada sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olsa da Altay Bayındır'ın desteği de önemli bir faktör olacak. Altay'ın hem yakın arkadaşı hem de mevkidaşı Berke ile yakından ilgilenmesi istenecek.Teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları da genç file bekçisine bu maç öncesinde güvendiklerini iletti. Telaş yapmadan rahat olması istenen Berke Özer'in de kendine güvendiği ve sadece maçlara konsantre olmak istediği ifade edildi. Ayrıca Galatasaray derbisinde yer alarak Fenerbahçe formasıyla böyle bir gururu yaşamak isteyen Berke'nin herhangi bir endişe taşımadığı tam tersi maç gününü heyecanla beklediği vurgulandı.