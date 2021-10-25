Galatasaray derbisinde Umut Meraş'a özel görev

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesinde takımla toplantı yapan Sergen Yalçın, Umut Meraş ile özel olarak görüştü. Deneyimli teknik adam milli sol bekten Morutan'ı durdurmasını istedi

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Galatasaray derbisinde Umut Meraş'a özel görev
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25 Ekim 2021 13:52
Süper Lig'de dev derbiye saatler kala teknik adamlar son taktiklerini verdi. Bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka öncesinde hazırlıklar yapıldı. Sergen Yalçın da Fatih Terim de ilk 11'leri hemen hemen belirlemiş durumda. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiyi kazanmak için Morutan'ı durdurmaları gerektiğini ifade etti.

Sergen Yalçın, Umut Meraş'ı Morutan'ı durdurması için tercih edecek. Yalçın'ın hedefi Aslan'ın pas yollarını kesebilmek. Deneyimli teknik direktör, tüm planlarını galibiyet üstüne yaparken Sporting maçındaki kadrodan Welinton ve N'Sakala yerine stoperde Necip, sol bekte Umut Meraş sahada olacak.

"MORUTAN'A ADIM ATTIRMA"

48 yaşındaki çalıştırıcı, savunmadaki etkisi ile Rıdvan Yılmaz yerine Umut Meraş'ı tercih ederken oyuncusundan Morutan'a adım attırmamasını istedi. Rumen oyuncuyu durdurarak G.Saray'ın hücum aksiyonlarını kesmek isteyen Sergen Yalçın, orta sahada da oyunu domine ederek derbide sonuca gitmeyi hedefliyor. Yalçın'ın derbinin anahtarı olarak Morutan'ı durdurmanın önemine vurgu yaptığı ifade ediliyor. 

 

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