Galatasaray derbisi öncesi Amartey'den ters köşe

İstanbulspor'u yenerek düzlüğe çıkan Beşiktaş'ta tüm gözler 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbiye çevrildi. Dev randevudan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koymak isteyen siyah-beyazlılarda, teknik heyet ve futbolcular üç puana odaklanmış durumda.
AMARTEY'DEN TERS KÖŞE
Son dönemde form grafiğini yükselten Ganalı stoper Daniel Amartey de heyecanla derbiyi bekliyor. Amartey'in derbide oynayabilmek için milli takım kampına gitmediği belirlendi. Deneyimli futbolcunun milli takım yetkililerine sakat olduğunu bildirdiği ve bu nedenle Gana'nın oynayacağı hazırlık maçları için kadroya çağrılmadığı ifade edildi.
Hafif sakatlığı düzelen Amartey dün antrenmana çıktı. Tecrübeli futbolcu takımla birlikte çalıştı. Amartey'in derbi maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Bu arada milli takım kamplarına giden Aboubakar, Masuaku ve Muleka'nın önümüzdeki hafta ortası İstanbul'a dönecekleri bildirildi. Sakatlığı geçen Masuaku'nun da derbide 11'de yer alabileceği ifade edildi.
AMARTEY'DEN TERS KÖŞE
Son dönemde form grafiğini yükselten Ganalı stoper Daniel Amartey de heyecanla derbiyi bekliyor. Amartey'in derbide oynayabilmek için milli takım kampına gitmediği belirlendi. Deneyimli futbolcunun milli takım yetkililerine sakat olduğunu bildirdiği ve bu nedenle Gana'nın oynayacağı hazırlık maçları için kadroya çağrılmadığı ifade edildi.
Hafif sakatlığı düzelen Amartey dün antrenmana çıktı. Tecrübeli futbolcu takımla birlikte çalıştı. Amartey'in derbi maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Bu arada milli takım kamplarına giden Aboubakar, Masuaku ve Muleka'nın önümüzdeki hafta ortası İstanbul'a dönecekleri bildirildi. Sakatlığı geçen Masuaku'nun da derbide 11'de yer alabileceği ifade edildi.