Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'a sevindiren haber...
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi, yönetim ve takımın da devreye girmesiyle Bafetimbi Gomis affedildi ve Mauro Icardi'nin de tamamen iyileşmesiyle Aslan tam kadro oldu.
Beşiktaş maçı öncesi eksiği kalmayan sarı-kırmızılı ekip, derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi, yönetim ve takımın da devreye girmesiyle Bafetimbi Gomis affedildi ve Mauro Icardi'nin de tamamen iyileşmesiyle Aslan tam kadro oldu.
Beşiktaş maçı öncesi eksiği kalmayan sarı-kırmızılı ekip, derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.