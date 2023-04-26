Galatasaray derbi öncesi tam kadro

Beşiktaş maçı öncesi eksiği kalmayan Galatasaray, derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray derbi öncesi tam kadro
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26 Nisan 2023 08:54
Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'a sevindiren haber...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi, yönetim ve takımın da devreye girmesiyle Bafetimbi Gomis affedildi ve Mauro Icardi'nin de tamamen iyileşmesiyle Aslan tam kadro oldu.

Beşiktaş maçı öncesi eksiği kalmayan sarı-kırmızılı ekip, derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. 

 
 

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