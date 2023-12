Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray , sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.RAMS Park'ta oynana maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.Sarı kırmızılılar Karagümrük'ü de mağlup ederek ligde kendi sahasında yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.Galatasaray bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı ve Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynanan maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Davinson Sanchez ve Angelino kadroda yer almazken, Kaan Ayhan, Tete ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında bu futbolcuların yerlerine Günay Güvenç, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e görev verdi.Galatasaray maça; Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Angelino, Kaan Ayhan, Tete ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.Sarı-kırmızılı takımda göğüs kasındaki kopma nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.Galatasaray'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı.Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.İki takımda mücadeleye kontrollü başladı. Mücadelenin 5. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, iki rakibini ekarte edip vuruşunu yaptı ama top kaleci Emre Bilgin'de kaldı.Galatasaray 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile etkili geldi. Mertens'in pasında Kerem, yerden vuruşunu yaptı ama top yandan az farkla auta gitti.Galatasaray'da Ziyech, frikikten şansını denedi. Sarı kırmızılı takımın kazandığı serbest vuruşu Faslı yıldız doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre topu iki hamlede kontrol etti.Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.Mücadelenin 23. dakikasında ceza sahasına giren Kerem Demirbay vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü.Sarı kırmızılı takım penaltı beklese de hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.Galatasaray, Kerem'in 41. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağ çaprazdan sert şutunu Emre Bilgin sektirdi. Dönen topu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısında başka aksiyon çıkmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.Mücadelede ikinci yarı düşük tempoyla devam ederken Karagümrük ani bir atak yakaladı. 54. dakikada topla buluşan Levent arka direğe iyi ortaladı. Günay'ın sektirdiği top kale önüne düştü. Mendes o bölgede topa hareketlenmek isterken Barış'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem bir müddet VAR ile konuşsa da oyunu devam ettirdi.Karagümrük bu pozisyonun ardından beraberlik için yüklendi. Barış'ın kısa düşen pasında topu önünde bulan Feghouli uzkatan vurdu ama top yandan dışarı gitti.Oyuna ikinci yarı Mertens'in yerine giren Cedric Bakambu, iyi bir fırsattan yararlanamadı. Ziyech'in pasında kaleyi cepheden gören bir noktadan Bakambu şutunu çekti. Top yandan auta gitti.Galatasaray'ın hızlı atağında Lucas Torreira, ceza sahası içinde kendini yerde buldu. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi.Karagümrük gole çok yaklaştı. Paoletti'nin derin pasında sol çaprazdan topla buluşan Can Keleş, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama kaleci Günay gole izin vermedi.Mücadelenin 84. dakikasında Emre Bilgin'den kritik bir müdahale geldi. Ndombele'nin derin pasına Boey hareketlendi. Fransız oyuncu topu iyi kontrol etse de kaleci Emre çıktı ve tehlikenin büyümesine engel oldu.Soldan kullanılan köşe vuruşunu Dresevic arkaya çevirdi. Boş pozisyonda Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ama 90+3. dakikada gelen bu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.Mücadelenin son dakikalarında kontrollü oynayan Galatasaray, rakibine gol izni vermedi ve Fenerbahçe derbisi öncesi mücadeleyi 1-0 kazandı.9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.75. dakikada Boey'un sağdan ortasında top penaltı noktası gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.76. dakikada Paoletti'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Can Keleş, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan Günay, açıyı kapatarak topu önledi.83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.: RAMS Park: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 82 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 71 Ndombele), Ziyech (Dk. 71 Tete), Mertens (Dk. 61 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Zaha), Icardi: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Veseli (Dk. 87 Nazım Sangare), Levent Mercan, Feghouli (Dk. 87 Nicholas), Rohden, Mendes, Eysseric (Dk. 65 Paoletti), Can Keleş (Dk. 77 Serdar Dursun), Lasagna: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): Dk. 12 Rohden, Dk. 45 Mendes, Dk. 85 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Ziyech, Dk. 69 Torreira, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)