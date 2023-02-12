Galatasaray, depremzedeler için müzayede düzenleyecek

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.
Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.
Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi.
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