Galatasaray, depremzedeler için müzayede düzenleyecek

Galatasaray Kulübü, depremzedeler yararına müzayede düzenleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, depremzedeler için müzayede düzenleyecek
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12 Şubat 2023 15:57
Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi.

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