Galatasaray, deprem bölgesi için turnuva düzenliyor

Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Antalya'da kampa girdi.



TFF, liglerin yeniden 3 Mart'ta başlayacağı duyururken Antalya kampında yeni transferler Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo da yer aldı. Galatasaray, ayrıca deprem bölgesine bağış yapmak için turnuva düzenleme kararı da aldı.



Yabancısı, yerlisi, taraftarıyla tüm camia yaraları sarmaya çalışırken Galatasaray; deprem bölgesine bağış yapmak için Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor'un katılacağı bir turnuva düzenleme kararı aldı. Tarihi kısa süre içerisinde açıklanacak Nef Stadı'nda oynanacak maçların geliri deprem bölgesine bağışlanacak.



HAFTAYI BOŞ GEÇİYORLAR



Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapacağı kampla devam edecek. Sarı Kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor'un ise Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.





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