Galatasaray deplasmandan avantajla döndü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktöring deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 80-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray deplasmandan avantajla döndü
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23 Mart 2024 19:03
Son güncelleme 23 Mart 2024 19:58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11

1. Periyot: 19-18

Devre: 32-47

3. Periyot: 51-71

 

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