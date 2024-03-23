Galatasaray deplasmandan avantajla döndü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11
1. Periyot: 19-18
Devre: 32-47
3. Periyot: 51-71
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11
1. Periyot: 19-18
Devre: 32-47
3. Periyot: 51-71
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