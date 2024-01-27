Galatasaray deplasmanda zorlanarak kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta konuk olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray deplasmanda zorlanarak kazandı
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27 Ocak 2024 18:18
Son güncelleme 27 Ocak 2024 18:49
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Bahov, Emre Batur (Caner Ergül, Ahmet Samet Baltacı, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic, Muzaffer Yönet, Osman Çağatay Durmaz, Onur Günaydı)

Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 25-20, 12-15

Süre: 132 dakika (27, 26, 29, 29, 21)

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