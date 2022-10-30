İstikrarsız bir görüntü sergileyen Galatasaray buna karşılık dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Bu sezon 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarı kırmızılı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada Süper Lig'in en başarılı takım oldu.



Sarı-kırmızılılar geçen sezon boyunca 19 deplasmanda toplam 4 galibiyet görmüştü.



