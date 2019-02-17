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Galatasaray, deplasmanda Tokat'ı devirdi

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Galatasaray, deplasmanda Tokat'ı devirdi
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17 Şubat 2019 18:53
Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Gürkan Gül

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)

Galatasaray: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Antonov, Ufuk Minici, Melih Sıratca)

Setler: 25-21, 15-25, 25-27, 25-17, 11-15

Süre: 125 dakika (28, 23, 33, 27,14)

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