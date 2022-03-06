Galatasaray, deplasmanda set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, deplasmanda set vermedi
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06 Mart 2022 16:48
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzcan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı Teçimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Natalia, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Alexia, Sasa, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Zentsu, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 18-25, 23-25, 14-25

Süre: 75 dakika (24, 28, 23)

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