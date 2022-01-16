Galatasaray, deplasmanda kazanamıyor

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.