Galatasaray, deplasmanda da lider

Geçmiş sezonlara göre Galatasaray'ın bu yılki deplasman karnesi oldukça iyi...



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor.



Aslan dış sahada 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Cim Bom, ligde son olarak Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı 7-0 'lık bir zafer yaşadı.



