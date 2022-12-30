Galatasaray, deplasmanda da lider

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 deplasman maçında 17 puan toplayarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, deplasmanda da lider
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30 Aralık 2022 09:01
Geçmiş sezonlara göre Galatasaray'ın bu yılki deplasman karnesi oldukça iyi...

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor.

Aslan dış sahada 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Cim Bom, ligde son olarak Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı 7-0 'lık bir zafer yaşadı.  

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