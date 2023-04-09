Galatasaray, deplasmanda Altekma'ya set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Altekma ile karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta, rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, deplasmanda Altekma'ya set vermedi
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09 Nisan 2023 18:31
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Kadir Cin (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Tatarov, Görkem Yazgan, Selman Ateş)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Sharifi)

Setler: 13-25, 25-27, 21-25

Süre: 83 dakika (21, 33, 29)

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