Galatasaray deplasmanda 8 maç sonra attı

Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti ve Avrupa kupalarında deplasmanda 8 maç aradan sonra skor üretti.
Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.
Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.