Galatasaray deplasmanda 8 maç sonra attı

Galatasaray, Neftçi Bakü maçıyla birlikte Avrupa'daki 8 maçlık gol hasretini noktaladı.

Haber; AA
Galatasaray deplasmanda 8 maç sonra attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 22:03
Galatasaray, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti ve Avrupa kupalarında deplasmanda 8 maç aradan sonra skor üretti.

Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için