Galatasaray deplasmanda 48 puanın 34'ünü kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.
DEPLASMANDA 8. YENİLGİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı. Habertürk'ün derlediği habere göre Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi.
Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi.
TORRENT DE ÇARE OLMADI
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesiyle girdi. İstenilen sonuçlar alınamayınca 20. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Terin'in yerine göreve gelen Domenec Torrent idaresinde de istediği sonuçları elde edemedi. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı beş deplasmanın üçünü kaybetti sadece 4 puan elde edebildi.
DEPLASMAN TABLOSUNDA AVERAJ EKSİ 11!
Galatasaray bu sezon çıktığı 16 deplasmanda 18 gol atabilirken kalesinde ise 29 gol gördü. Sarı-kırmızılılar deplasman tablosunda 14. sırada yer alırken averajı ise eksi 11 olarak kayıtlara geçti.
DEPLASMANDA 8. YENİLGİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı. Habertürk'ün derlediği habere göre Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi.
Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi.
TORRENT DE ÇARE OLMADI
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesiyle girdi. İstenilen sonuçlar alınamayınca 20. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Terin'in yerine göreve gelen Domenec Torrent idaresinde de istediği sonuçları elde edemedi. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı beş deplasmanın üçünü kaybetti sadece 4 puan elde edebildi.
DEPLASMAN TABLOSUNDA AVERAJ EKSİ 11!
Galatasaray bu sezon çıktığı 16 deplasmanda 18 gol atabilirken kalesinde ise 29 gol gördü. Sarı-kırmızılılar deplasman tablosunda 14. sırada yer alırken averajı ise eksi 11 olarak kayıtlara geçti.