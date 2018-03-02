Galatasaray deplasman kabusuna çare arıyor!

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Puan tablosunda son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak lider, kabusu olan deplasman karnesini düzeltme peşinde.Türk Telekom Stadı'nda 12'de 11 yapan ve iç sahada ligin en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, deplasman performansları dikkate alındığında ise 7. sırada bulunuyor.11 dış saha maçında sadece 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 6 yenilgi gören Cimbom, 13 puan toplarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri dışında Kayserispor ile Göztepe'nin de gerisinde kaldı. Deplasmanda 16 gol atan Aslan, kalesinde 20 gole engel olamazken, dış sahada eksi averaja sahip tek şampiyonluk adayı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligleri'nde lider olan takımların deplasman karnesinin de çok gerisinde.Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan Fernando, son iki maçta 21 kişilik kadroda yer alsa da oynama fırsatı bulamadı. Brezilyalı yıldız, Karabük deplasmanına da götürülecek. Aslan, maçı erken koparırsa Fernando ikinci yarıda formasına kavuşacakGalatasaray'da kulüp aidatları için üyelere tanınan süre doldu. 8 bine yakın üye 300 TL vererek aidatlarını ödedi ve Mayıs ayındaki seçimde oy kullanma hakkına sahip oldu. Aidatını yatırmayan yaklaşık 4 bin 500 üye ise Genel Kurul'da oy kullanamayacak.9 Mart'ta UEFA ile toplantısı olan G.Saray'da yeni yönetim, eski yöneticilerden Mete İkiz'den yardım istedi. İkiz'in, FFP Komitesi'ne yapılacak sunumu hazırladığı ortaya çıktı. Aysal ve Yarsuvat döneminde muhasip üyelik yapmış olan Mete İkiz, finansal tablolara camia içinde en hakim isim olarak kabul ediliyor.