Galatasaray deplasman hasretini sonlandırdı

Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.
Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.
Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.