Galatasaray - Denizlispor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Barış Alper, MohamedHüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, TushaLigde 6 hafta cezasını çeken Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçıyla yeniden kulübeye dönüyor.Fatih Terim'in kupada fazla rotasyon yapmayı düşünmediği belirtilirken Emre Kılınç, Morutan, Mohamed, Babel gibi isimlerin görev alması bekleniyor.Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.