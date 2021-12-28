Galatasaray - Denizlispor maçı canlı olarak Tuttur'da

Galatasaray ile Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Abone Ol
Galatasaray - Denizlispor maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2021 11:40
Galatasaray ile Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanmasına 1,18'lik oran verilirken Denizlispor'un kazanmasına 7,00 oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 4,40 olurken 2,5 ALT 2,14 olarak duyuruldu ve 2,5 ÜST ise 1,36 olarak belirtildi.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,71 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62 olarak açıklandı.

İLK YARI SONUCU

Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray'ın galip tamamlamasına 1,51'lik oran açıklandı, ilk yarıyı Denizlispor'un galip tamamlamasına ise 6,40'lık oran açıklandı. İlk yarının berabere tamamlanmasına ise 2,32'lik oran duyuruldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.