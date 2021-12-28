Galatasaray - Denizlispor maçı canlı olarak Tuttur'da

Galatasaray ile Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanmasına 1,18'lik oran verilirken Denizlispor'un kazanmasına 7,00 oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 4,40 olurken 2,5 ALT 2,14 olarak duyuruldu ve 2,5 ÜST ise 1,36 olarak belirtildi.
GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,71 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62 olarak açıklandı.
İLK YARI SONUCU
Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray'ın galip tamamlamasına 1,51'lik oran açıklandı, ilk yarıyı Denizlispor'un galip tamamlamasına ise 6,40'lık oran açıklandı. İlk yarının berabere tamamlanmasına ise 2,32'lik oran duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanmasına 1,18'lik oran verilirken Denizlispor'un kazanmasına 7,00 oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 4,40 olurken 2,5 ALT 2,14 olarak duyuruldu ve 2,5 ÜST ise 1,36 olarak belirtildi.
GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,71 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62 olarak açıklandı.
İLK YARI SONUCU
Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray'ın galip tamamlamasına 1,51'lik oran açıklandı, ilk yarıyı Denizlispor'un galip tamamlamasına ise 6,40'lık oran açıklandı. İlk yarının berabere tamamlanmasına ise 2,32'lik oran duyuruldu.