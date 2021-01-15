Galatasaray denetim kurulunun ibra edilmeme kararının iptaline hükmedildi

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 9. maddesi kapsamında alınan "denetim kurulunun ibra edilmemesi" yönündeki kararın iptali istemiyle açılan davada, söz konusu kararın iptaline hükmedildi.



İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatı, davacıların avukatları ile birtakım feri müdahillerin avukatları hazır bulundu.



Duruşmada beyanları alınan davacı vekili Zekeriya Güngör, bugüne kadar sundukları tüm dilekçeleri tekrar ettiklerini belirterek, "Müvekkillerimin hazırlamış olduğu mali tablolarla yönetim kurulu ibra edilmiştir. Yönetim kurulu tarafından açılan davada da yönetim kurulunun ibrasızlığı kaldırılmıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.



Davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatı da dosya içerisindeki beyan ve itirazlarını tekrar ederek, davanın reddine karar verilmesini istedi. Birtakım feri müdahillerin avukatı Ahmet Kumkumoğlu da "Müvekkillerime davacılar tarafından yöneltilen iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığı dosya üzerinde sabittir. Nitekim yönetim kurulunun ibrasızlığına ilişkin dosyanın gerekçeli kararında da müvekkillerime yöneltilen asılsız iddiaların hiçbirine dayanılmamıştır." diye konuştu.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davacıların davasının kısmen kabulüne karar verdi.



Galatarasay Spor Kulübü Derneğinin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 9. maddesi kapsamında alınan "denetim kurulunun ibra edilmemesi" yönündeki kararın iptali ile denetim kurulunun 29 Mayıs 2018 - 31 Aralık 2018 dönemi için ibra edilmelerine hükmeden mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin tüzüğünün 59. maddesinin batıl olduğunun tespitine yönelik talebin ise reddini kararlaştırdı.



