Galatasaray, Denayer'in alternatifini buldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışaniçinflaş bir iddia ortaya atıldı.Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak oynattığıalternatifini Belçika'da bulduğu iddia edildi.Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray stoper takviyesi için listesinin ilk sırasına Jason Denayer'i aldı. Ancak transferde sorun çıkması durumunda Senegalli stoper Kara Mbodji için harekete geçeceği belirtildi.Haberde; Anderlecht'te forma giyen Kara Mbodji'nin daha büyük bir takımda oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.Belçika ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 20 maçta oynadı.