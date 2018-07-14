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Galatasaray, Denayer'in alternatifini buldu!

Galatasaray'ın stoper bölgesine Denayer takviyesi yapamaması halinde Anderlecht'ten Kara Mbodj için harekete geçeceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, Denayer'in alternatifini buldu!
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14 Temmuz 2018 00:15
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray için Belçika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak oynattığı Jason Denayer'in alternatifini Belçika'da bulduğu iddia edildi.

İLK HEDEF DENAYER

Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray stoper takviyesi için listesinin ilk sırasına Jason Denayer'i aldı. Ancak transferde sorun çıkması durumunda Senegalli stoper Kara Mbodji için harekete geçeceği belirtildi.

G.SARAY'I İSTİYOR

Haberde; Anderlecht'te forma giyen Kara Mbodji'nin daha büyük bir takımda oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

Belçika ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 20 maçta oynadı.



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