Galatasaray, Denayer'in alternatifini buldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray için Belçika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak oynattığı Jason Denayer'in alternatifini Belçika'da bulduğu iddia edildi.
İLK HEDEF DENAYER
Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray stoper takviyesi için listesinin ilk sırasına Jason Denayer'i aldı. Ancak transferde sorun çıkması durumunda Senegalli stoper Kara Mbodji için harekete geçeceği belirtildi.
G.SARAY'I İSTİYOR
Haberde; Anderlecht'te forma giyen Kara Mbodji'nin daha büyük bir takımda oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.
Belçika ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 20 maçta oynadı.
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Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak oynattığı Jason Denayer'in alternatifini Belçika'da bulduğu iddia edildi.
İLK HEDEF DENAYER
Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray stoper takviyesi için listesinin ilk sırasına Jason Denayer'i aldı. Ancak transferde sorun çıkması durumunda Senegalli stoper Kara Mbodji için harekete geçeceği belirtildi.
G.SARAY'I İSTİYOR
Haberde; Anderlecht'te forma giyen Kara Mbodji'nin daha büyük bir takımda oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.
Belçika ekibiyle 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 20 maçta oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın