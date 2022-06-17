Galatasaray, Denayer'i gündemine aldı

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından yeni yönetimle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Jason Denayer'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Denayer'i gündemine aldı
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17 Haziran 2022 21:37
Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimiyle transfer çalışmalarına hız verdi.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Jason Denayer'in de İstanbul'a gelmesi ve sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tarafların transfer için masaya oturacağı şeklinde yorumlandı.

Belçikalı stoper Denayer, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. 

Jason Denayer'in İstanbul'a geldikten sonraki paylaşımı


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