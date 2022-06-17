Galatasaray, Denayer'i gündemine aldı

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimiyle transfer çalışmalarına hız verdi.A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı.Jason Denayer'in de İstanbul'a gelmesi ve sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tarafların transfer için masaya oturacağı şeklinde yorumlandı.Belçikalı stoper Denayer, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.