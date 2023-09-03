Galatasaray, Davinson Sanchez'i bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Davinson Sanchez'i bitiriyor
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03 Eylül 2023 11:54
Bu yaz kadrosunu Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hamlesi Davinson Sanchez olacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ve kulübü Tottenham'la kesin anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Sanchez, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak.



RAMOS'TAN YANIT GELMEDİ

Uzun süredir görüşülen Sergio Ramos'tan hala yanıt gelmemesi üzerine transferi bitirilen Sanchez, Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayabilecek.

 

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