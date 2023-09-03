Galatasaray, Davinson Sanchez'i bitiriyor

Bu yaz kadrosunu Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hamlesi Davinson Sanchez olacak.
İSTANBUL'A GELECEK
Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ve kulübü Tottenham'la kesin anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Sanchez, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
RAMOS'TAN YANIT GELMEDİ
Uzun süredir görüşülen Sergio Ramos'tan hala yanıt gelmemesi üzerine transferi bitirilen Sanchez, Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayabilecek.
İSTANBUL'A GELECEK
Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ve kulübü Tottenham'la kesin anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Sanchez, birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
RAMOS'TAN YANIT GELMEDİ
Uzun süredir görüşülen Sergio Ramos'tan hala yanıt gelmemesi üzerine transferi bitirilen Sanchez, Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayabilecek.