TERİM DE ÇOK İSTİYOR

PAZARLIK YAPACAKLAR

KRALLIKTA İLK SIRADA

Galatasaray, Radamel Falcao'ya alternatif oluşturacak bir golcü arayışında. Hedefteki isim de Hırvat golcü Dario Vizinger… Sloven basını da Galatasaray'ın Vizinger'i istediğini yazdı.Galatasaray Yönetimi'nin Hırvat golcü Vizinger'in menajeri ile sürekli temas halinde olduğu ve transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Fatih Terim bu transferi çok istiyor.Vizinger'in Sloven ekibi Celje ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor... Sarı-Kırmızılılar yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Yönetim, son kez Celje ile görüşecek…Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 karşılaşmada 18 gole imza attı... Celje'nin 21 yaşındaki yıldız golcüsü gol krallığında ilk sırada…