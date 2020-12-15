Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Galatasaray UEFA Avrupa Ligi elemesi oynadığı için bu turdan başlarken Darıca Gençlerbirliği ise sırasıyla Belediye Kütahyaspor, Zonguldak Kömürspor, ve Bandırmaspor'u eleyerek kupada buraya kadar gelmişti.Ayrıca mücadelenin 90. dakikasında eğer eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel bu maçta oynamayacak.OkanOmarLuyindamaDonkEmre TaşdemirEteboBelhandaÖmerArdaSekidikaAli YavuzAli AlperSametYusufBeratSelmanMetinH. İbrahimÇağriNebiBahaErdemGalatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.TFF 3. Lig'de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, oynadığı son 7 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.Liginde 4. sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği, kupada 5. tura gelmeden önce kendisinden üst liglerde bulunan Zonguldak Kömürspor ve 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u elemişti.