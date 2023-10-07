Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e Muslera tepkisi

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sarılı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından bir pozisyona tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e Muslera tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 19:45
Son güncelleme 07 Ekim 2023 19:55
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Fernando Muslera ile Adam Buksa arasındaki bir pozisyonun ardından dikkat çeken anlar yaşadı.

Maçın 25. dakikasında Fernando Muslera, Adam Buksa'nın ayağına darbesinin ardından yerde kaldı ve sağlık görevlileri kendisine müdahale etti.

Sonrasında ayağa kalkan Fernando Muslera, Adam Buksa'nın kendisine müdahalesine kart çıkmamasına tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından Muslera'nın pozisyonuyla ilgili yapılan paylaşımda "Muslera'nın ayağına yapılan çok sert müdahale sonrasında Muslera sarı kart görüyor." denildi.

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, Zorbay Küçük'ün bu kartına tepki gösterdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery