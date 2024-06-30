Galatasaray'dan Zaniolo tekliflerine yanıt!

"Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" sözlerini sarf etmişti.



Galatasaray 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt geldi. Atalanta ve Fiorentina'nın talip olduğu yıldız futbolcu için önerilen rakam yetersiz bulundu.İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Atalanta, Galatasaray'a 5 milyon euro kiralama artı 15 milyon euro satın alma maddesi (zorunlu değil) teklifini iletirken, Fiorentina ise 2 milyon euro kiralama artı 14 milyon euro satın alma maddesi (zorunlu değil) teklifinde bulundu.Zaniolo için 20 milyon euro isteyen Galatasaray ise bu tekliflerin ikisini de reddetti.Öte yandan İspanyol ekibi Villarreal'in de ilgilendiği Zaniolo, İtalya'ya dönme isteği sebebiyle Villarreal'in teklifine sıcak bakmadı.Önceki günlerde konu hakkında İtalyan basınına konuşan Zaniolo,Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;